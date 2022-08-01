Attila Szalai'ye İtalya'dan talip

İtalya Serie A temsilcisi Bologna, savunmanın merkezine transfer yapmayı planlıyor.



THEATE YERİNE SZALAI



Bologna yerel basınında çıkan haberde, kulübün Rennes'e satılan Arthur Theate'nin yerini doldurmak istediği ve transfer listesindeki isimlerden birinin de Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai olduğu belirtildi.



Macar savunma oyuncusunun, çizdiği profille listede yer alan bir başka isim olan Genkli Jhon Lucumi kadar ikna edici olduğu vurgulandı.



DİĞER ADAY HOLLANDA'DAN



Öte yandan Bologna'nın savunma için diğer adayının da Ajax forması giyen Perr Schuurs olduğu kaydedildi.



2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Wolfsburg ve Fulham'la da adı geçen Attila Szalai'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı 43 maçta 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi





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