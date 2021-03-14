Attila Szalai: 'Hatalarımızı telafi etmeliyiz'

Fenerbahçeli futbolcu Szalai, Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Daha çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Szalai, "Yediğimiz gollerle ilgili ne söyleyebilirim ki, çok şansızdık. Hatalarımızı daha iyi analiz ederek, daha çok çalışmamız gerekiyor. Hatalarımızı telafi etmemiz lazım. İlk golde orta geldi ve sonra şanssızlık yaşadık. Futbolda bu tarz şeyler olur. Daha kompakt oynamamız gerekiyor" dedi.



