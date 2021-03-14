Attila Szalai: "Hatalarımızı telafi etmeliyiz"

Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Attila Szalai, Gençlerbirliği maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Attila Szalai: 'Hatalarımızı telafi etmeliyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2021 21:22
Fenerbahçeli futbolcu Szalai, Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Daha çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Szalai, "Yediğimiz gollerle ilgili ne söyleyebilirim ki, çok şansızdık. Hatalarımızı daha iyi analiz ederek, daha çok çalışmamız gerekiyor. Hatalarımızı telafi etmemiz lazım. İlk golde orta geldi ve sonra şanssızlık yaşadık. Futbolda bu tarz şeyler olur. Daha kompakt oynamamız gerekiyor" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.