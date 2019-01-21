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Atletico Madrid'den Zeki Çelik harekatı!

Atletico Madrid, Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik için sezon sonunda harekete geçme kararı aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Atletico Madrid'den Zeki Çelik harekatı!
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21 Ocak 2019 00:06
Lille'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Zeki Çelik'e La Liga ekibi Atletico Madrid talip oldu.

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid, Zeki Çelik için sezon sonunda Lille'e teklifte bulunacak.

Haberde; Atletico Madrid'in Türk futbolcu için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak Lyon'un ilgisi sebebiyle transferin daha yüksek bir ücrete de bitebileceği belirtildi.

Ayrıca Mehmet Zeki Çelik'in yeni kurulan milli takımın vazgeçilmez oyuncusu olarak görüldüğü vurgulandı.

Lille ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 4 asist yaptı.

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