Diego Costa'nın ayrılığı sonrası kadrosuna yeni bir golcü arayan Atletico Madrid, Hertha Berlin'den Brezilyalı forvet Matheus Cunha'yı transfer etti.



Atletico Madrid, 22 yaşındaki Matheus için 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Matheus, kendisini Atletico Madrid'e 5 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı.



Coritiba altyapısından Sion'a transfer olan ve 2018'de RB Leipzig'e 15 milyon euro, Ocak 2020'de 18 milyon euro'ya Hertha Berlin'e geçen Matheus Cunha, Almanya Bundesliga'da oynadığı 74 maçta 14 gol atıp 10 asist yaptı.



