Aston Villa, deplasmanda 2 golle galip

Premier Lig'in ilk hafta maçında West Ham ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Aston Villa 2-1 kazandı.



Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Amadou Onana ve 79. dakikada Jhon Duran kaydetti. West Ham'ın tek golü 37. dakikada penaltıdan Lucas Paqueta ile geldi.



Bu sonuçla birlikte Aston Villa, sezona 3 puanla başladı. West Ham ise puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki maçında Aston Villa, Arsenal'i sahasında ağırlayacak. West Ham, Crystal Palace deplasmanına gidecek.





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