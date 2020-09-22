Arsene Wenger: "Her gün 8-10 km koşuyorum!"

Arsene Wenger, Arsenal'den ayrılığı sonrasında neler yaptığını tek tek anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Arsene Wenger: 'Her gün 8-10 km koşuyorum!'
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22 Eylül 2020 18:58
Teknik direktör Arsene Wenger, Premier Lig ekibi Arsenal ile geçen 22 yıllık birlikteliğin ardından yaşanan ayrılık sonrası neler yaptığını anlattı.

The Guardian'a konuşan Wenger, günde 8-10 km arası koştuğunu da ekledi.

Sürekli bir meşguliyeti bulunduğunu söyleyen Arsene Wenger, "Her gün çok okuyorum, farklı sporlar yapıyorum. Bu yaptıklarım beni meşgul ediyor. Gün içerisinde 8-10 kilometre arasında koşuyorum. Bolca seyahat ettim. Futbol, yönetim, motivasyon, hayır işleri ve hayatın anlamı üzerine birçok gözlem, birçok konferans yaptım." dedi.

Zaman özgürlüğünü keşfettiğini söyleyen 70 yaşındaki teknik adam, "Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Her zaman biraz stres altındayım ama iyi olan şey, bir yerde otururken ya da öğle yemeğimi yerken hemen kalkıp gitmem gerekmiyor. Çünkü bir zorunluluğum yok. Zaman özgürlüğünü keşfettim. Bu iyi bir duygu." ifadelerini kullandı.



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