Arda Güler'in Fenerbahçe'ye transfer hikayesi ortaya çıktı!

U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Başakşehir'i 6-0 yenen Fenerbahçe'de Arda Güler, 2 gol, 1 asistlik performansıyla geceye damga vurdu. Genç oyuncunun hikayesi ise ortaya çıktı.



Gençlerbirliği, Arda'yı 9 yaşında yaz futbol okulunda keşfetti. 14 yaşında Gelişim Ligi'nde gösterdiği performansla Fenerbahçe scout ekiplerinin dikkatini çekti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, amatör transfer döneminin son gününde Arda'yı almak için dönemin Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ile bir araya geldi. Koç, 200 bin TL artı Arda'nın Fenerbahçe A Takım formasıyla ilk resmi maça çıktığında 200 bin TL daha ödemek şartıyla toplam 400 bin TL'ye genç oyuncuyu Fenerbahçe'ye kazandırdı. Dönemin altyapı antrenörünün ise o an yönetime Arda'nın '1 milyon TL'den aşağı satılmaması' yönünde bir rapor verdiği dile getiriliyor.



Arda, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına dahil oldu. Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, Arda'yı U16 maçlarında yakından takip etti. Karapınar, genç oyuncuyu U16 takımından U19 takımına çıkardı. Karapınar, dönemin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'na da Arda'nın performansıyla ilgili detaylı bilgiler verdi. Genç oyuncu, Belözoğlu'nun da dikkatini çekti. 2021'in Ocak ayında Arda'ya 2.5 yıllık profesyonel imza attırıldı. Belözoğlu Teknik Direktör olduğu dönemde Arda'yı A Takımla birlikte idmanlara çıkardı. Emre Belözoğlu, o dönemde Arda'ya şans vermediği için çok pişman olduğunu yakın çevresiyle paylaştı.



ALEX DE SOUZA VE İRFAN CAN KAHVECİ HAYRANI



Fenerbahçe Yönetimi, Arda'nın transferiyle birlikte Ankara'daki ailesini de İstanbul'a getirdi. Arda, eğitimini Fenerbahçe Koleji'nde sürdürüyor. Bunun dışında özel olarak İngilizce ve görgü kuralları eğitimleri de alıyor. Yöneticiler, Arda'nın eğitimi ile yakından ilgileniyor. 16 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm maçlarda görev aldı. Takımın en çok koşan, en çok top kazanan ismi olan Arda, son 1 yılda bireysel idmanlara da önem vermiş durumda. Arda Güler, her genç oyuncu gibi Gençlerbirliği döneminde top toplayıcılığı yaptı. Arda, Alex ve İrfan Can Kahveci hayranı. Odasında Alex'in posterleri bulunuyor. Çok büyük hedefleri olan Arda'nın ilk hedefi ise Fenerbahçe ve Milli Takım formasını giymek.



9 GOL 5 ASİST



Arda Güler, U-19 Ligi'nde 20 maçta 9 gol atıp, 5 asist yaptı. Arda, 10 numara, merkez orta saha ve santrfor oynayabiliyor