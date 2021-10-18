Antonio Adan: "Pjanic fark yaratabilir"

Sporting'de Antonio Adan, Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Antonio Adan: 'Pjanic fark yaratabilir'
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18 Ekim 2021 18:43
Sporting'in tecrübeli kalecisi Antonio Adan, Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Adan kazanmak istediklerini söylerken, "Kesinlikle kazanmak istiyoruz. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. Daha hiçbir şey kesin değil. Yarın tüm şansımızı kullanarak puanla tanışmak istiyoruz" dedi.

Tecrübe eksikliği yaşayıp yaşamadıkları sorulan deneyimli kaleci, "Şampiyonlar Ligi'nde ileri gitmek istiyorsanız tecrübeli oyunculara sahip olmanız gerekiyor. Ajax maçında da sonucu almak istedik ancak tecrübesizlikten ötürü istediğimiz sonuçla ayrılamadık. Dortmund maçında daha kompakttık. Yarın tecrübemizi yansıtıp, daha kompakt oynamaya çalışacağız." diye konuştu.

Beşiktaş'ta kendisini endişelendiren oyuncu olup olmadığı sorulan file bekçisi, "Pjanic fark yaratabilir, önemli bir oyuncu ama Beşiktaş'a takım olarak bakıyoruz. Önemli oyuncuları var. Geçen sene çok iyi performans gösterdiler, şampiyon oldular. Pjanic fark yaratabilir ama bizim baktığımız nokta oyuncudan çok takım oyunu" mesajını verdi.

Sporting'de devam edip etmek istemediği sorulan Adan, "Burada çok mutluyum, ailem de mutlu. Gelecek sadece bana bağlı değil. Daha sonra ailemle oturur konuşurum" ifadelerini kullandı.


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