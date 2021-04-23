Anthony Nwakaeme'nin sorunu sözleşme mi?

Trabzonspor'da performansı düşen Anthony Nwakaeme ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

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Anthony Nwakaeme'nin sorunu sözleşme mi?
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23 Nisan 2021 12:08
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin performansıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Son dönemde Anthony Nwakaeme performansında bir düşüş gözleniyor. İddialara göre bunun nedeni Nwakaeme'nin menajerinin, gelecek sezon bitecek sözleşmesini yenilemek istemesine aldığı olumsuz cevap oldu.

"Acelesi yok" cevabı

Nwakaeme'nin menajeri gelecek sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan oyuncusunun kafasının rahatlaması için sözleşmesini yenilemek istedi. Ancak yönetim, "acelesi yok" dedi. Bunun üzerine Nwakaeme'nin performansında büyük bir düşüş yaşanmaya başlandı.

Düşüşü sürüyor

Nwakaeme'nin düşüşü sürüyor... Bu sezon performans olarak beklentilerin altında kalan Nijeryalı sol kanat özellikle son haftalarda iyice etkisiz kaldı. Galatasaray'a karşı daha önce çıktığı 5 sınavda 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan tecrübeli oyuncu bu kez sarı-kırmızılı savunmacıları pek zorlayamadı. Hücumda isteneni veremeyen 32 yaşındaki oyuncunun ligdeki gol hasreti de 10 maça çıktı.

Kaynak: Karadeniz Gazetesi



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