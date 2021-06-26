Antalyaspor'da Sinan Gümüş sesleri

Antalyaspor'un, eski futbolcusu Sinan Gümüş ile ilgilendiği ortaya atıldı.

, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Sinan Gümüş sesleri
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26 Haziran 2021 15:13
Sinan Gümüş
Sinan Gümüş
Fenerbahçe
Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'un, eski futbolcusu Sinan Gümüş ile ilgilendiği iddia edildi.

Anyalyam.com'un haberine göre; Transferin tamamlanması için yoğun bir mesai harcanırken, deneyimli futbolcunun, Antalyaspor'a da dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Başarısız İtalya macerasının ardından Antalyaspor'da yeniden kendisini bulan Sinan Gümüş, geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-Lacivertli formayla 20 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Başarılı futbolcu, 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde formasını giydiği Antalyaspor'da ise ligde 10 maçta oynamış, 5 gol ve 1 asist üretmişti.


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