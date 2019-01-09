  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    RVP'den Fenerbahçe'ye gönderme! ''Kaybetti...''
  •  
    G.Saray'da transfer için DEV sinyal; "Saat kaç?"
  •  
    G.Saray taraftarının forvet için 1 numarası
  •  
    Beşiktaş'tan Fabri'nin transferi için açıklama!

Antalyaspor açıkladı; Monaco'ya transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, William Vainqueur'in Fransız temsilcisi Monaco'ya kiralandığını ve Maicon'un da sözleşmesini feshedildiğini duyurdu

Kaynak: Sporx.com
Antalyaspor açıkladı; Monaco'ya transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2019 15:30
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, William Vainqueur'in Fransız temsilcisi Monaco'ya kiralandığını ve Maicon'un da sözleşmesini feshedildiğini açıkladı

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA...

Antalyasporumuzun sözleşmeli futbolcularından William Vainqueur ve Maicon Marques ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmıştır. 1.5 yıldır formamızı başarıyla giyen Maicon Marques ile karşılıklı olarak görüşülerek sözleşmesinin feshi yoluna gidilmiştir. Çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçen Maicon Marques'e verdigi hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz. Diğer futbolcumuz William Vainqueur ise sezon sonuna kadar Fransa'nın AC Monaco takımına bir bedel karşılığında  kiralanmıştır. Kulübümüzle 2020 yılı Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Vainqueur'e de ligin ikinci yarısında yeni takımında başarılar dileriz.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için