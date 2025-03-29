Haber Tarihi: 29 Mart 2025 16:00 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 16:00

Anıtkabir bayramda açık mı? 2025 Anıtkabir saatleri

Özellikle bayram günleri vatandaşların Anıtkabir'e ziyaret sayıları artmaktadır. Bayramda Atatürk'ü ziyaret etmek isteyen vatandaşların akıllarındaki ilk soru ''Anıtkabir bayramda açık mı?'' oluyor. Anıtkabir'in ziyaret gün ve saatleri şu şekilde...

Anıtkabir bayramda açık mı? 2025 Anıtkabir saatleri
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Anıtkabir Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu ve anısına yapılmış olan anıt kompleksidir. Ülkemizin önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Anıtkabir vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir. Ancak bayram günlerinde Anıtkabir'in açık olup olmadığı merak konusu olabiliyor.

ANITKABİR BAYRAMDA AÇIK MI?

Anıtkabir bayram günlerinde de ziyarete açıktır. Ancak Anıtkabir'in ziyarete açık olduğu saatler diğer günlere nazaran farklılık gösterebilmektedir. Anıtkabir'in ziyaret saatleri aşağıdaki gibidir:

ANITKABİR ZİYARET GÜNLERİ NE ZAMAN?

01 Şubat - 14 Mayıs Tarihleri Arasında: Açılış: 09:00 / Kapanış: 16:30

15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında: Açılış: 09:00 / Kapanış: 17:00

01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında: Açılış: 09:00 / Kapanış: 16:00

Bu saatlerde Anıtkabir ziyaretçilere açıktır ve ziyaretçiler Atatürk'ün manevi huzurunda bulunarak saygılarını sunabilirler. Ancak bayram günlerinde ziyaret saatlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını önceden kontrol etmek faydalı olabilir. Bu bilgiler doğrultusunda Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'mızın aziz hatırasına saygı gösterebiliriz.

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