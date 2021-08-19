Andrea Bertolacci için Beşiktaş'tan flaş teklif!

Beşiktaş, Adem Ljajic'i Karagümrük'e önerirken karşılığında Andrea Bertolacci'yi istedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Andrea Bertolacci için Beşiktaş'tan flaş teklif!
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19 Ağustos 2021 10:47
Sekiz numara transferi için Elneny, Fernando ve Gedson'la görüşen Beşiktaş, Karagümrük'te forma giyen Bertolacci'yi de listesine aldı.

İtalya'da Milan, Genoa, Sampdoria ve Roma formaları giyen 30 yaşındaki oyuncuya karşılık kadro dışı bırakılan Ljajic teklif edildi.

İstanbul ekibi bu teklifi düşünmek için süre istedi. 


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