Altınordu'da 3 puanın mutluluğu yaşanıyor

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Altınordu'nun teknik sorumlusu Çağatay Şalap, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şalap, Altınordu'nun bulunduğu yeri hak etmediğini düşündüklerini aktardı.



Müsabakaya iyi başladıklarını ancak talihsiz bir gol yediklerini dile getiren Şalap, "İkinci yarı yaptığımız oyuncu değişiklikleri, teknik taktik planlar ve oyuncuların kendi bildiklerini sahaya yansıtmaları sonucu galip geldik. Bundan dolayı mutluyuz. Maç maç bakacağız artık. Üç puanımızı aldık. Önümüzdeki Sakaryaspor maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.





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