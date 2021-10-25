Altay, Türkiye Kupası'nda Belediye Derincespor'u konuk edecek

İzmir temsilcisi Altay, Türkiye Kupası 3.turda sahasında Belediye Derincespor'u konuk edecek. Mustafa Denizli'nin öğrencilerinde hedef galibiyet

Haber; AA, Fotoğraf; altay.org.tr
Abone Ol
Altay, Türkiye Kupası'nda Belediye Derincespor'u konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2021 10:29
Süper Lig ekiplerinden Altay, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 26 Ekim Salı günü TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Belediye Derincespor'u konuk edecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Belediye Derincespor müsabakası saat 15.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Altay, 10. haftanın ardından 15 puanla 9. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte yarın fazla süre almayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor. Türkiye Kupası'nda 7 kez final oynayan İzmir temsilcisi, 1966-1967 ve 1979-1980 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Altay'ın rakibi Belediye Derincespor ise TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 9 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Belediye Derincespor topladığı 14 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.