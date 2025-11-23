23 Kasım
Altay'da Onur Efe'nin yüzü gülmedi

Altay'ın genç yeteneği Onur Efe'ye bahis soruşturması nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Sezonu kapatan oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken, ceza transfer yasağı bulunan Altay'ı da zora soktu.

calendar 23 Kasım 2025 13:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Onur Efe'nin yüzü gülmedi
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'da altyapıdan yetişen sağ kanat oyuncusu Onur Efe için 2025-26 sezonu kabusa dönüştü. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 2'nci Lig'de 30 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve takımın en skorer ismi olan 23 yaşındaki futbolcu sezon bitiminde sözleşmesinin sona ermesiyle yuvadan uçtu.

İlk etapta 1'inci Lig'e yükselen Iğdır FK ile anlaşıp bu takımın kampına katılan Onur, Doğu Anadolu temsilcisinde işler istediği gibi gitmeyince 2'nci Lig takımı 68 Aksarayspor'un yolunu tuttu.

Bu kulüpte de mutlu olamayan Onur Efe, İzmir temsilcisinde yönetimin değişmesi sonrası futbola başladığı Altay'a geri döndü. Altay formasıyla bu sezon 3'üncü Lig'de 9 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan genç oyuncu, son olarak bahis soruşturması nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası alarak sezonu kapattı.


Altay'la 1 yıllık sözleşme imzalayıp, 30 Haziran 2026'da serbest kalacak olan Onur'un kariyerinde nasıl bir yol çizeceği merak konusu oldu. Takımın en önemli kozlarından biri olan Onur'un aldığı ceza transfer yasağı süren Altay'ı da zor duruma soktu.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.