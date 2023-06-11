Alphonso Davies'ten Barcelona itirafı!

Bayern Münih forması giyen Alphonso Davies, Alman ekibine transferinden önce Barcelona'nın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Davies, o dönemdeki Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun Kanadalı olduğu için kendisiyle sözleşme imzalamadığını iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Alphonso Davies'ten Barcelona itirafı!
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11 Haziran 2023 18:58
Son güncelleme 11 Haziran 2023 19:03
Bayern Münih forması giyen Alphonso Davies'ten Barcelona için flaş bir itiraf geldi.

Kanadalı yıldız, Vancouver Whitecaps'ta oynadığı dönemde Barcelona'nın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Davies, "Barcelona benimle ilgilendi ve sözleşme imzalamak istedi ancak Barcelona'nın o dönemki başkanı Josep Maria Bartomeu Kanadalı olduğum için beni istemedi." dedi.

Davies, ayrıca, "Yalan söylemeyeceğim, bu durum benim duygularımı incitti. Bunu bana kendisi söylemedi ama ben öyle duydum. Duygularımla oynadı" sözlerini sarf etti.

22 yaşındaki futbolcu, 2019 yılında ise Bayern Münih'e imza attı. Kanadalı yıldız, geride kalan sezonda 38 maçta 3 gol attı ve 8 asist yaptı.

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