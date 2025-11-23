Alperen Şengün'ün okul potasından NBA'ye yolculuğu öğretmenlerinin anlatımında

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, kariyerindeki başarılarıyla Giresun'daki öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu.Anadolu Ajansının (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının sekizinci haberinde, onlarca öğrencinin yetişmesinde rol alan ve milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de öğretmenliğini yapan sınıf öğretmeni Havva Hülya Ertürk ile beden eğitimi öğretmeni Ayşe Akoğlan'ın hatıralarına yer verildi.Giresunlu milli sporcu, ilkokul eğitimini 2008-2013 yılları arasında Gazipaşa İlkokulu'nda tamamladı.Mustafa Kemal Ortaokulu'nda 2013-2014 eğitim öğretim dönemini geçiren Şengün, 12 yaşında Banvit'e transferi dolayısıyla eğitim hayatının kalan bölümünü Balıkesir'de sürdürdü.Alperen Şengün'ün Giresun'da eğitim gördüğü okullarda halen görev yapan sınıf öğretmeni Havva Hülya Ertürk ile beden eğitimi öğretmeni Ayşe Akoğlan, oyuncunun kariyerindeki başarıları takdir ediyor.Şengün'ün sınıf öğretmeni Ertürk, AA muhabirine, Alperen Şengün'ün arkadaşlarıyla iyi ilişkileri bulunduğunu, saygılı ve merhametli bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.Alperen Şengün'ün basketbol oynamayı seven bir öğrencilik dönemi geçirdiğini dile getiren Ertürk, sporcunun hareketli bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.Ertürk, Şengün'ün arkadaşlarına göre uzun boylu bir öğrenci olduğuna işaret ederek, "Hatta boyu benden de uzundu. 12 yıl öncesine ait bir fotoğrafımız var, o zaman bile benden uzundu. Bana karşı hiçbir zaman saygısızlığı olmadı. Kişilik açısından iyi bir öğrenciydi." dedi.- "Her hareketine dikkat ediyorum. Basketi attı mı, atacak mı"Şengün'ün basketbolda çok iyi yerlere geldiğini vurgulayan Ertürk, şöyle devam etti:"NBA'de All-Star seçilen ikinci Türk oyuncuydu. Bu haberi ilk duyduğumda çok duygulandım hatta ağladım. Şunu düşündüm, akademik olarak ilerleyemedi ama sporda kendini yetiştirdi, geliştirdi ki dünya çapında da bir sporcu oldu. Bu beni çok mutlu etti, çok gururlandım."Ertürk, Şengün'ün milli takımda oynadığı maçları takip ettiğini belirterek, "Her hareketine dikkat ediyorum. Basketi attı mı, atacak mı? Atik ve çevik olması hoşumuza gidiyor. Bunlar insanı gururlandırıyor, onurlandırıyor. Kendini güzel yerlere taşıması beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.- "Sürekli basketbol potasına elinde topuyla şutlarını atardı"Beden eğitimi öğretmeni Ayşe Akoğlan ise Alperen Şengün'ün yaşıtlarından fiziki olarak daha gelişmiş, karakter olarak hırslı, başarılı olmak adına daha mücadeleci bir tarzı bulunduğunu söyledi.Oyuncunun teneffüslerde sürekli basketbol oynadığını anlatan Akoğlan, "Onu basketbola kazandıran antrenör Salim Taslı ile de konuşmuştuk basketbol adına iyi bir çocuk olduğunu. Sürekli basketbol potasına elinde topuyla şutlarını atardı, ben de bunu gözlemlerdim." diye konuştu.Akoğlan, sporculuğun öz güven ve sosyalleşmeyi de beraberinde getirdiğini, Şengün'ün de bu durumu taşıyabilen bir karakter olduğunu kaydetti.- "Oradaki mücadelesi herkesin takdirini kazandı"Şengün'ün geçmişine bakıldığında bugünkü yakaladığı başarının tahmin edilebilir olduğunu ifade eden Akoğlan, şunları kaydetti:"Şansı, başarısı ve çalışkanlığı bence başarısını hızlandırdı. Genç yaşında NBA'de oynamasının yanında All-Star seçildi. Milli takımın da önemli bir oyuncusu oldu. Oradaki mücadelesi herkesin takdirini kazandı, takımı sırtladı açıkçası. Ona sonuna kadar güveniyoruz, desteğimiz tam."Milli oyuncunun bazı maçlarını takip ettiğini belirten Akoğlan, "Tüm Türkiye gibi tek kelimeyle söyleyecek olursak onunla gurur duyuyoruz. Adından hep söz ettiren bir basketbolcu olacağına çok net eminim. Genç yaşında kendinden söz ettiriyor, Türk basketbol tarihinde önemli bir oyuncu olarak yer alacak." dedi.