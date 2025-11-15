15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-160'
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Alperen Şengün: "Üçlüklerim için, özgüveni Ergin Ataman verdi"

Houston Rockets'ın milli yıldızı Alperen Şengün, yaz boyunca çok çalıştığını ve üç sayılık atışlarını EuroBasket 2025 sürecinde geliştirdiğini söyledi.

calendar 15 Kasım 2025 17:26
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Alperen Şengün: 'Üçlüklerim için, özgüveni Ergin Ataman verdi'
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, "3 sayılık atışlarını" EuroBasket 2025'te geliştirdiğini söyledi.
 
NBA'deki Portland Trail Blazers maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alperen Şengün, Houston Rockets yardımcı antrenörü Cam Hodges ve Sırp antrenörü Giorgi'nin turnuva sürecinde yanında olmasının kendisine büyük yarar sağladığını anlattı.
 
Yaz aylarında çok çalıştığını dile getiren 23 yaşındaki basketbolcu, "Bütün yaz çalıştık ve bu yaz benim için en önemli şey sıkı çalışıp bunu milli takımda test etmekti. Milli takımdayken Ergin Ataman bana o özgüveni verdi." ifadelerini kullandı.
 
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman'ın atışlarını kaçırdığında kendisini motive ettiğini aktaran Alperen, "Atış denemediğimde, bana sadece 'bu maçta atış denemedin, daha fazla denemelisin' diyordu. Bu da bana özgüven verdi. Benim için tek önemli şey özgüven ve her seferinde biraz daha istikrarlı bir şekilde atış yapmaktı." diye konuştu.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
