Alperen Şengün: 'Üçlüklerim için, özgüveni Ergin Ataman verdi'

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, "3 sayılık atışlarını" EuroBasket 2025'te geliştirdiğini söyledi.

NBA'deki Portland Trail Blazers maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alperen Şengün, Houston Rockets yardımcı antrenörü Cam Hodges ve Sırp antrenörü Giorgi'nin turnuva sürecinde yanında olmasının kendisine büyük yarar sağladığını anlattı.

Yaz aylarında çok çalıştığını dile getiren 23 yaşındaki basketbolcu, "Bütün yaz çalıştık ve bu yaz benim için en önemli şey sıkı çalışıp bunu milli takımda test etmekti. Milli takımdayken Ergin Ataman bana o özgüveni verdi." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman'ın atışlarını kaçırdığında kendisini motive ettiğini aktaran Alperen, "Atış denemediğimde, bana sadece 'bu maçta atış denemedin, daha fazla denemelisin' diyordu. Bu da bana özgüven verdi. Benim için tek önemli şey özgüven ve her seferinde biraz daha istikrarlı bir şekilde atış yapmaktı." diye konuştu.