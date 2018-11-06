Almanlar Galatasaraylı taraftarları çıldırttı

Geçmişten beri Almanya'daki maçlarda ciddi bir taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray, Veltins Arena'da bugün de yalnız olmayacak. 55 bin kişilik stadın misafir takım biletleri çıktığı gibi tükenirken, Schalkeli futbolseverler kendi kombinelerini karaborsaya çıkartmaya başladı.Sadece bu maç için Alman taraftarlar tam 500 Euro yani 3 bin 100 Lira istiyor. Almanya'daki gurbetçilerin, Galatasaray'ı canlı izleyebilmek adına karaborsadaki biletlere yoğun ilgi gösterdikleri öğrenildi.12 Mart 2013'te Galatasaray'ın Schalke'yi 3-2 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldığı maçta da Almanlar müthiş bir atmosfer yaratmıştı. 62 bin 271 kişi kapasiteli Veltins Arena, yine tamamen dolu olacak.Normalde ayaktaki seyircilerle birlikte kapasitesi 62 bin olan Veltins Arena'da, uluslarası maçlarda sadece koltuklu seyircilere izin veriliyor ve stat kapasitesi 55 bine düşüyor. Misafir takım tribünündeki 2 bin 200 Sarı-Kırmızılı'nın yanı sıra Schalke tribünlerindeki gurbetçilerle birlikte bugün maçta yaklaşık 5 bin Galatasaraylı futbolseverin olması bekleniyor.