Ali Çamlı'nın karıştığı kazada babasını kaybetti: 'Babam hatalıydı'

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın (55) idaresindeki aracın, elektrikli bisiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen ve Suriye uyruklu İbrahim Muhammed'in (60) ölümüyle sonuçlanan kaza, ailesinin ve toplumun gündeminde yer almaya devam ediyor. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan merhum İbrahim Muhammed'in oğlu Hüseyin Muhammed (40), yaşanan trajik kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.Kaza, 24 Mart günü öğleden sonra, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'nde, Kadir Has Kongre Merkezi yakınlarında gerçekleşti. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı araç, Kadir Has Caddesi'nden gelen İbrahim Muhammed idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan İbrahim Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kayseri Trafik Denetleme Büro Amirliği'nin raporuna göre, kırmızı ışık ihlali yaparak asli kusurlu bulunan İbrahim Muhammed'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Suriye'nin El-Bab şehrine götürüldü.Oğlu Hüseyin Muhammed, kazayla ilgili görüntüleri incelediğini belirterek, "Görüntüleri izledim. Maalesef babam kırmızı ışıkta geçiyor. Hata babamdaydı. Bu yüzden şikayetçi olmadık." ifadelerini kullandı.Öte yandan, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise, "Kazada sıfır hata olmasına rağmen insani olarak ölen bir insan var." ifadelerini kullanarak ailenin yanında olacağını söyledi.İbrahim Muhammed'in, kaza günü Zümrüt Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra iftar için Mevlana Mahallesi'ndeki evine dönerken yaşanan kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın karıştığı ve Suriye uyruklu İbrahim Muhammed'in hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde, Kadir Has Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru ilerlerken kırmızı ışık ihlali yapan İbrahim Muhammed'e, havalimanı yönünden Argıncık istikametine seyir halinde olan Çamlı'nın kullandığı cipin çarptığı açıkça görülüyor.Ayrıca, Çamlı'nın çarpışmayı önlemek adına son anda manevra yaptığı da kameralara yansımış durumda.Kazanın ardından, olaya dair DHA'ya konuşan İbrahim Muhammed'in oğlu Hüseyin Muhammed yaşananlar ve sonrasındaki süreç hakkında bilgi verdi:"Kazayı aynı mahalleden komşumuz olan bir akrabamız haber verdi. Babamın kaza yaptığını duyar duymaz dışarı çıktım. Direkt Şehir Hastanesi'ne gittim. Babamın vefat ettiğini öğrendikten sonra kendimi büyük bir boşlukta hissettim. O varken tutunacak bir dalım vardı ama artık yok. Şu an çok boşluktayım. Ali Çamlı direkt bizimle iletişime geçmedi ama arkadaşları irtibata geçti. Onlar da bize çok iyi davrandılar. Kötü hiçbir şey söylemediler. Bizimle yakından ilgilendiler. Bize çok destek oldular. Görüntüleri izledim. Şikayetçi olmadık. Maalesef babam kırmızı ışıkta geçiyor. Hata babamdaydı. Bu yüzden de şikayetçi olmadık. Böyle bir şey olmasını hiç istemezdik. Ama Allah'ın takdiri böyleymiş. Allah istediğini yapar. Babam bizi ziyarete gelmişti. Torunları ile vakit geçirdi ve bir ihtiyacımız olup olmadığını sorduktan sonra da evine gidiyordu."Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise ailenin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Net bir şekilde söyleyeyim. Karıncayı incitmekten çekinen bir insanım. Çok üzüldüm. Yüreğim çok yandı, hala da yanmaya devam ediyor. Kazada sıfır hata olmasına rağmen insani olarak ölen bir insan var. Geride bıraktıkları ile de bizim insani olarak Müslüman kimliğimizle bağdaşır şekilde ilgilenmemiz gerekiyor. İnşallah bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğim. Keşke ölmeseydi. Benim aracım hiç umurumda değildi. Kardeşimiz canını orada teslim etmese, benim için daha kıymetliydi. Aile de çok iyi biliyor ki bizim bu kazada hiçbir kusurumuz yok. Ama, onlara karşı hiçbir eksik iş bırakmadık, bırakmayacağız da bundan sonra da devam edeceğiz."