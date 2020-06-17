Alexander Sörloth ve Filip Novak, Fenerbahçe'ye yine attı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'da santrfor oyuncusu Alexander Sörloth, sarı - lacivertlilere yine gol attı.



Fenerbahçe'ye karşı 2 gol birden bulan Sörloth, Fenerbahçe ile oynamış olduğu 4. maçında 4. golünü atmış oldu.



Norveçli yıldız, Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçta ise 6. golünü kaydetmiş oldu. 24 yaşındaki golcü futbolcu, bordo - mavili formayla toplamda 27. golüne de imza attı.



NOVAK DA 4 GOL ATTI



Trabzonspor forması giyen Filip Novak'ın Süper Lig kariyerinde karşılaştığı rakipleri arasında resmi maçlarda en fazla gol attığı takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilere karşı 6 maça çıkan Novak, bu karşılaşmalarda 4 gol buldu. Novak bu gollerin 3'ünü bu sezon kaydetti.



Öte yandan Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'ye 4 maçta 8 gol atarken; bu gollerin 7'si Sörloth-Novak ikilisinden geldi.



