Alexander Sörloth ve Filip Novak, Fenerbahçe'ye yine attı!

Trabzonspor'un Norveçli santrforu Alexander Sörloth ve Çekyalı sol bek Filip Novak, yine bir Fenerbahçe maçında ağları sarstılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Alexander Sörloth ve Filip Novak, Fenerbahçe'ye yine attı!
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17 Haziran 2020 10:27
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'da santrfor oyuncusu Alexander Sörloth, sarı - lacivertlilere yine gol attı.

Fenerbahçe'ye karşı 2 gol birden bulan Sörloth, Fenerbahçe ile oynamış olduğu 4. maçında 4. golünü atmış oldu.

Norveçli yıldız, Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 maçta ise 6. golünü kaydetmiş oldu. 24 yaşındaki golcü futbolcu, bordo - mavili formayla toplamda 27. golüne de imza attı.

NOVAK DA 4 GOL ATTI

Trabzonspor forması giyen Filip Novak'ın Süper Lig kariyerinde karşılaştığı rakipleri arasında resmi maçlarda en fazla gol attığı takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilere karşı 6 maça çıkan Novak, bu karşılaşmalarda 4 gol buldu. Novak bu gollerin 3'ünü bu sezon kaydetti.

Öte yandan Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'ye 4 maçta 8 gol atarken; bu gollerin 7'si Sörloth-Novak ikilisinden geldi.



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