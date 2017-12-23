Antalyaspor Teknik Sorumlusu David Badia Cequier, takımının Aytemiz Alanyaspor karşısında oynadığı futbolla galibiyeti hak ettiğini söyledi.Cequier, Antalyaspor'un Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kırmızı-beyazlı oyuncuları tebrik etti.Aytemiz Alanyaspor maçına iyi hazırlandıklarını belirten Cequier, "Maça gergin başladık. O da rakibin gol atmasına neden oldu. Gol, bizi uyandırdı. Devre arasında yaptığımız değişikliklerle harika bir ikinci yarı geçirdik. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Rakip kaleciyi de tebrik etmek lazım. İyi bir maç çıkardık. Antalyaspor'un hak ettiği bir galibiyet oldu." dedi.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise Antalyaspor'u galibiyetinden dolayı kutladı.Antalyaspor'un özellikle daha iyi oynadığını dile getiren Susic, "Maça aslında iyi başladık, 1-0 öne de geçtik. Golden sonra da çok önemli pozisyon yakaladık. Onu değerlendiremedik. Değerlendirseydik oyun daha farklı olabilirdi" diye konuştu.Susic, Antalyaspor'un kendilerinden daha çok üç puanı istediğini ve haklı bir galibiyet aldığını kaydetti.Sakatlıklar ve kart cezalılarından dolayı ligde kötü haftalar geçirdiklerini anlatan Susic, "Sebep aramaya gerek yok, Antalya bizden daha iyi oynadı ve galip geldi." değerlendirmesinde bulundu.Susic, bir gazetecinin hafta içi basında yer alan takımdan ayrılıp ayrılmayacağına yönelik iddiaları hatırlatması üzerine de, "Pazartesi günü toplantı olacak. Ne olacağını kısa süre içerisinde öğrenirsiniz. Türkiye liglerinde kötü bir seri yakaladığınız zaman antrenörün geleceği tartışılır. Biz de kötü bir seri yakaladık. İlk yarı 11 antrenör değişti. Pazartesi günü öğrenirsiniz." karşılığını verdi.