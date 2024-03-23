Haber Tarihi: 23 Mart 2024 16:28 - Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 16:28

AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede? | Erdoğan İstanbul mitingi tarihi ve saati

AK Parti "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" ile ilgili hazırlıklar sürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından miting ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Peki, AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede düzenlenecek?

AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede? | Erdoğan İstanbul mitingi tarihi ve saati
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nin tarihi belli oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı, İstanbul mitinginin ayrıntılarını paylaştı.

Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda;

"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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