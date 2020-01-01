"Ainge, Jrue'yu almak adına, Kemba'yı herkese sunuyordu" iddiası!

Boston Celtics genel menajeri Danny Ainge'in, Jrue Holiday'i almaya çalışmak için "Kemba Walker'ı herkese sunduğu" bildirildi.



Görünüşe göre Celtics her zaman bir yıldıza ulaşmaya oldukça yakın olsa da, bu sefer bir şekilde diğer takımın istediği fiyatı karşılayamadığı ortaya çıktı.



Bu kez, Ainge'in Milwaukee Bucks gelmeden önce gözlerini Holiday'e diktiği bildirildi.



The Athletic'den Zach Harper'a göre, Ainge, Pelicans'ın Jrue karşılığında beklediği ilk 10 sıra içindeki Draft hakkını almak için, Kemba Walker'ı (kendisine çok yıllı bir uzatma kontratı verdikten sadece bir yıl sonra) uzaklaştırmaya çalışıyordu:



"Danny Ainge, Jrue için istenen Draft haklarını almaya çalışırken, Kemba'yı herkese sunuyordu. Bunun yerine, onun için mutlu tatiller (Holiday) olmayacak."



Bunun yerine, Bucks, 30 yaşındaki guardı, sözleşmesinin son yılındaki Giannis Antetokounmpo ile eşleştirmeye çalışmak için George Hill, Eric Bledsoe, gelecekteki üç tane ilk tur Draft hakkı ve iki seçim değişimi göndermişti.



