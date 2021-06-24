Ahmet Nur Çebi: 'Senin yerin burası hocam'

Sergen Yalçın ile tam 35 gün süren görüşmelerin ardından anlaşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı teknik adamı, "Senin yerin burası" diyerek ikna etti.



Yıllık ücretin ötesinde bazı konularda sıkıntı yaşayan ancak hem lig hem kupada şampiyonluğa taşıdığı Kartal'dan ayrılmak istemeyen Yalçın'la, Asbaşkan Emre Kocadağ'ın evinde bir araya gelen Çebi'nin, "Sen bu kulübün öz evladısın. Seninle çalışmama gibi bir ihtimali hiçbir zaman düşünmedik. İnşallah birlikte daha çok başarılara imza atacağız" dediği aktarıldı.



'Kadromuz geniş olmalı'



Başkan Ahmet Nur Çebi, kadro yapılanması konusunda da teknik patron Sergen Yalçın'a güvence verdi.



Beşiktaş'ın başında yeni başarılara imza atmak istediğini vurgulayan Yalçın, Başkan Çebi ve Emre Kocadağ'a teşekkür etti. Siyah-beyazlı hocanın, "Benim için kontrattan çok daha önemli şeyler var. En başta geniş bir kadro kurmalıyız. Geçen sezon bunun sıkıntısını çok yaşadık. Biz başarılı olmak zorundayız" dediği öğrenildi.



Siyah-beyazlı yönetimin transferde Sergen Yalçın'ın istediği isimler üzerinde duracağı da ifade edildi.



