Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor

Beşiktaş'ta yönetim ile Sergen Yalçın arasında yeni sözleşme konusu krize dönüşürken, başkan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde devam etmeme kararı aldı.



Ahmet Nur Çebi açıklamasında, " Kulüpler Birliği Başkanlığı görevimden istifa etmedim. 6 Temmuz'da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz'daki genel kurulda aday olmayacağım" ifadelerini kullandı.



Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolcu sayısı, kulüp harcama limitleri gibi konularda Kulüpler Birliği Vakfı'nın taleplerine olumlu yanıt vermemesi üzerine bu kararı aldığı belirtildi.



Öğle saatlerinde toplanan Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantıda ilk olarak söz alan Ahmet Nur Çebi, bu kararını kulüp başkanlarıyla paylaştı.



AHMET AĞAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise konu hakkında, "Kulüpler Birliği'nde profesyonel yapıya geçeceğiz. Süper Lig A.Ş'ye geçiş konusu var. Kulüpler Birliği Vakfı daha efektif işler yapmak adına bu yönde bir adım atacak. Sayın Çebi'nin Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifası söz konusu değil, yaşanan bir sıkıntı da söz konusu değil. 5 veya 6 Temmuz'da yapılacak genel kurulda aday olmayacağını söyledi." yorumunda bulundu



