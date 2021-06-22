Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nda devam etmeyecek.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2021 14:08
Beşiktaş'ta yönetim ile Sergen Yalçın arasında yeni sözleşme konusu krize dönüşürken, başkan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde devam etmeme kararı aldı.

Ahmet Nur Çebi açıklamasında, "Kulüpler Birliği Başkanlığı görevimden istifa etmedim. 6 Temmuz'da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz'daki genel kurulda aday olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolcu sayısı, kulüp harcama limitleri gibi konularda Kulüpler Birliği Vakfı'nın taleplerine olumlu yanıt vermemesi üzerine bu kararı aldığı belirtildi.

Öğle saatlerinde toplanan Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantıda ilk olarak söz alan Ahmet Nur Çebi, bu kararını kulüp başkanlarıyla paylaştı.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise konu hakkında, "Kulüpler Birliği'nde profesyonel yapıya geçeceğiz. Süper Lig A.Ş'ye geçiş konusu var. Kulüpler Birliği Vakfı daha efektif işler yapmak adına bu yönde bir adım atacak. Sayın Çebi'nin Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifası söz konusu değil, yaşanan bir sıkıntı da söz konusu değil. 5 veya 6 Temmuz'da yapılacak genel kurulda aday olmayacağını söyledi." yorumunda bulundu


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.