Ahmet Nur Çebi: 'Bırakmam Seni' istediğimiz seviyede değil'

Beşiktaş Kulübü'nün 'Bırakmam Seni' kampanyası hakkında siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalarda bulundu.



Siyah-beyazlı kulübe mali destek yaratmak için oluşturulan kampanyanın iyi gitmediğini söyleyen Ahmet Nur Çebi "Taraftarlarımızın katkısının daha çok olmasını bekliyorduk. Kampanya ile ilgili son durumdan memnun değiliz. Daha çok katılımın olmasını bekliyorduk." dedi.



Beşiktaş camiasının zengin isimlerinden destek alamadıklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi "Bırakmam Seni kampanyasıyla ilgili olarak iş adamlarımızdan destek görmedik. Umarım önümüzdeki haftalarda onlardan da destek alırız. Deniz taraftarındaki tarihi ikiz kulelerimiz var. İş adamlarına mektuplar gönderiyoruz. Orada platin, altın, bronz gibi yerler ayırarak, miktarlara göre ömür boyu kalacak şekilde yukarıdan aşağıya isimlerini yazacağız." açıklamasını yaptı.



Kampanya ile ilgili gelişmeler olacağını söyleyen Ahmet Nur Çebi "Kampanyanın birkaç aşaması daha olacak. Piyango çekilişleri olacak, 'Bırakmam Seni' tişörtleri satışa çıkacak. Ağustos ayının 9-10'u gibi TV yayınımız olacak." diye konuştu.



