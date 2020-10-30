Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Kovid-19'a yakalandı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmed Ahmed, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
CAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de Mısır'ın başkenti Kahire'ye varışı sonrası grip benzeri hafif belirtiler gösteren Ahmed'in Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
60 yaşındaki Madagaskarlı yöneticinin, en az 14 gün otelde tecrit altında kalacağı belirtildi.
CAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de Mısır'ın başkenti Kahire'ye varışı sonrası grip benzeri hafif belirtiler gösteren Ahmed'in Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
60 yaşındaki Madagaskarlı yöneticinin, en az 14 gün otelde tecrit altında kalacağı belirtildi.