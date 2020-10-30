Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Kovid-19'a yakalandı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmed Ahmed, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Haber; AA
Abone Ol
Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Kovid-19'a yakalandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2020 20:35
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmed Ahmed, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

CAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de Mısır'ın başkenti Kahire'ye varışı sonrası grip benzeri hafif belirtiler gösteren Ahmed'in Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

60 yaşındaki Madagaskarlı yöneticinin, en az 14 gün otelde tecrit altında kalacağı belirtildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için