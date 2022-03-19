Admir Mehmedi: "Bu durum sinir bozucu"

Sivasspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Admir Mehmedi, Alman medyasına açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Admir Mehmedi: 'Bu durum sinir bozucu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2022 15:25
Antalyaspor'a transferinden sakatlığına kadar pek çok konuda konuşan İsviçreli futbolcu, Wolfsburg'da geçirdiği son 6 ayda da hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Bu sezon bir daha forma giymesinin zor olduğunu ifade eden deneyimli futbolcu, "Bu durum sinir bozucu" sözlerine yer verdi.

Pişmanlık yaşamadı

Antalyaspor'a transfer olduğu için pişmanlık duymadığını da ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, "Temelde benim için doğru adımdı. Burada bana değer veriliyor. Beni insan ve oyuncu olarak takdir eden koçla iyi bir bağlantım var. Heyecan verici bir kadromuz var ve çekici bir futbol oynuyoruz. Bu çok eğlenceli. İlk birkaç hafta doğru adımı attığımı gördüm" diye belirtti. (Akdeniz Manşet)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.