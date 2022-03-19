Admir Mehmedi: 'Bu durum sinir bozucu'

Antalyaspor'a transferinden sakatlığına kadar pek çok konuda konuşan İsviçreli futbolcu, Wolfsburg'da geçirdiği son 6 ayda da hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.



Bu sezon bir daha forma giymesinin zor olduğunu ifade eden deneyimli futbolcu, "Bu durum sinir bozucu" sözlerine yer verdi.



Pişmanlık yaşamadı



Antalyaspor'a transfer olduğu için pişmanlık duymadığını da ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, "Temelde benim için doğru adımdı. Burada bana değer veriliyor. Beni insan ve oyuncu olarak takdir eden koçla iyi bir bağlantım var. Heyecan verici bir kadromuz var ve çekici bir futbol oynuyoruz. Bu çok eğlenceli. İlk birkaç hafta doğru adımı attığımı gördüm" diye belirtti. (Akdeniz Manşet)





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