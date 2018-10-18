Adem Ljajic: 'Türkiye'den başka teklifler de aldım, Beşiktaş hayalimdi'

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA TEKLİFLER DE ALDIM"

"SORUMLULUKTAN HİÇBİR ZAMAN KAÇMADIM"

"RAKİPLERİMİZ BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY OLUR"

"FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ KORKUNÇ ETKİLEDİ"

'ın yeni transferlerinden, özel açıklamalarda bulundu ve İstanbul'da geçirdiği ilk günlerden, Fenerbahçe derbisinin kendisi üzerindeki etkisine kadar birçok şeye değindi.İtalya'dan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmediğini belirten Ljajic, "8,5 yıl İtalya'da oynadım ve çok memnundum. Çok rahat hissettiğim bir ülkeyi terk etmek gibi bir düşüncem yoktu. Ama memnun olmadığım bazı şeyler vardı. Kulüpten insanlar ayrılmak istediğimi söylediler ki hiçbir zaman İtalya'dan ve kulüpten ayrılmak gibi bir şeyi dile getirmemiştim. Sadece oynamak istiyordum ve önceki 2 yıl gibi şans bulacağımı hissetmediğim için konuştuk ve yolları ayırmaya karar verdik. Beşiktaş opsiyonu önüme geldi ve bu beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.Türkiye'den başka teklifler de olmasına rağmen Beşiktaş'ı seçtiğini kaydeden Sırp oyuncu, "Uzun yıllar geçirdikten sonra bir değişikliğe gitmek kolay olmadı ama benim için ülkenin en iyi kulübü olan Beşiktaş'a gitmek büyük bir onurdu. Türkiye'den başka teklifler de aldım ama benim hayalim Beşiktaş'tı. İstanbul'a iner inmez Türkiye'deki fanatizmden emin olma şansını yakaladım. Her adımımda, taraftarın kulübü ne kadar sevdiğini gördüm. Ayrıca sıra dışı oyuncular, harika çalışma koşulları da var" dedi.Beşiktaş'ı şampiyon yapmak için elinden geleni yapacağını söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'deki hayata adapte olmam ve şans bulmam biraz zaman aldı. Hiçbir zaman mazeret öne sürmedim ve hep sorumluluklarımın bilincinde oldum. Hiçbir zaman kaçmadım. Kulübün ve taraftarların benden büyük beklentileri olduğunu biliyorum ve umarım Beşiktaş'ın harika sonuçlar almasına yardımcı olabilecek desteği sağlarım" diye konuştu.Şampiyonluk ile ilgili görüşleri sorulan Adem Ljajic, "Türkiye'de birkaç takım son haftalara kadar şampiyonluğa oynuyor. Çok zorlu ve gergin olacak. Şu anda Başakşehir ve Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük rakiplerimiz olacağını düşünüyorum. Yine de en iyi takım olduğumuzu ve her şeyin kendi elimizde olduğuna da inanıyorum" cevabını verdi.Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinden etkilendiğini de kaydeden Beşiktaşlı oyuncu, "Favori derbim, Partizan derbisi. Ben Partizan çocuğuyum, Partizan'ı seviyorum ve çocukluktan beri hayalim Partizan'da oynamaktı. 1 sezon oynadım ve çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Kişisel anlamda, bu derbi benim için en önemlisi. Derbi atmosferlerini yaşamak harika bir tecrübe ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçının atmosferinden de korkunç etkilendim. Gerilim bir hafta önce başlıyor ve maçtan sonra da 1 hafta devam ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.