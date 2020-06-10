Acun Ilıcalı'nın kaç tişörtü olabilir? Duyunca inanamayacaksınız!





Meşhur tişörtün fiyatı ise interntte şu şekilde;



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Acun Ilıcalı, Dominik'te tüm zamanı Survivor çekimleri için harcadıklarını ve İstanbul'u özlediğini, dönünce ilk olarak kızlarına koşacağını söyledi. Programda çorabın kırışması nedeniyle sevmediğini, çorap giymeyi gereksiz gördüğünü anlatan ünlü televizyoncu, yılın en fazla 20-30 gününde ayakkabı giydiğini, diğer tüm zamanlarda terlik giydiğini anlattı.Acun Ilıcalı, tişört konusunda da genelde siyah rengi tercih ediyor.Ilıcalı, "Tişörtleri bir daha giyebiliyorum. Ama kaç tişörtüm var diye soruyorsanız tahmin ediyorum 300-400 tişörtüm vardır" diye konuştu.