Acun Ilıcalı'nın kaç tişörtü olabilir? Duyunca inanamayacaksınız!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuştu.Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu programda yayınlanan görüntülerde, Acun Ilıcalı sorulara içtenlikle yanıt verdi.

10 Haziran 2020 10:47
Acun Ilıcalı'nın kaç tişörtü olabilir? Duyunca inanamayacaksınız!
Acun Ilıcalı, Dominik'te tüm zamanı Survivor çekimleri için harcadıklarını ve İstanbul'u özlediğini, dönünce ilk olarak kızlarına koşacağını söyledi. Programda çorabın kırışması nedeniyle sevmediğini, çorap giymeyi gereksiz gördüğünü anlatan ünlü televizyoncu, yılın en fazla 20-30 gününde ayakkabı giydiğini, diğer tüm zamanlarda terlik giydiğini anlattı.
Acun Ilıcalı, tişört konusunda da genelde siyah rengi tercih ediyor.Ilıcalı, "Tişörtleri bir daha giyebiliyorum. Ama kaç tişörtüm var diye soruyorsanız tahmin ediyorum 300-400 tişörtüm vardır" diye konuştu.

TelevizyonGazetesi.com

Meşhur tişörtün fiyatı ise interntte şu şekilde;



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