Abdullah Avcı: "Derbideki motivasyonu görmek istiyorum"

Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımla yaptığı toplantıda iyi yolda olduklarını belirtti. 23 Ekim Cumartesi günü oynanacak Göztepe karşılaşmasında da oyuncularından galibiyet serisinin devamını istedi

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Abdullah Avcı: 'Derbideki motivasyonu görmek istiyorum'
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22 Ekim 2021 10:38
Trabzonspor 'da dünkü idman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularla toplantısı vardı.

Takımını Göztepe deplasmanına en iyi şekilde hazırlamaya çalışan başarılı hoca, oyuncularla yaptığı görüşmede, " Fenerbahçe maçını kazanarak sadece lider olduk. Hedefimize ulaşmak için burada kalmalıyız. Burada kalmanın yolu da seri galibiyetlerden geçiyor. Derbideki motivasyonu Göztepe deplasmanında da görmek istiyorum. Zirvede kalıcı olmak adına bu inancı sahaya yansıtmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Koita riske edilmeyecek

Deneyimli teknik adamın taktik ağırlıklı geçen antrenman esnasında oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi. Avcı ayrıca sağlık ekibinden de takımdan ayrı çalışan oyuncular hakkında bilgi aldı. Göztepe deplasmanına ufak da olsa yetişme ihtimali bulunan Koita'nın bu hafta da riske edilmeyeceği gelen haberler arasında.


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