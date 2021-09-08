ABD'de Leylah Fernandez fırtınası

ABD Açık tek kadınlarda 19 yaşındaki Fernandez, 5 numaralı seribaşı Svitolina'yı yenerek son 4 tenisçi arasına adına yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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ABD'de Leylah Fernandez fırtınası
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08 Eylül 2021 01:18
Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde Daniil Medvedev, tek kadınlarda Leylah Fernandez yarı finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının dokuzuncu gün sabah seansında, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rus Medvedev, Hollandalı Boticvan de Zandschulp ile karşılaştı.

2 saat 23 dakika süren mücadelenin ardından Medvedev, 6-3, 6-0, 4-6 ve 7-5'lik setlerle rakibini 3-1 yenerek yarı finale kalan ilk tenisçi oldu.

Tek kadınlarda Kanadalı 19 yaşındaki tenisçi Fernandez, önemli bir sürprize imza atarak 5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 6-3, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup etti.

Kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında yarı finale kalan Fernandez, bu turda Aryna Sabalenka-Barbora Krejcikova maçının galibiyle karşılaşacak.


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