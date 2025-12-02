Haber Tarihi: 02 Aralık 2025 11:29 -
Güncelleme Tarihi:
02 Aralık 2025 11:29
3 Aralık: Yarın (Çarşamba) okullar tatil mi?
Binlerce öğrenci 3 Aralık'ın ne günü olduğunu merak ediyor. Takvimlerdeki özel günleri yakından takip eden öğrencilerin tatil araştırmaları sürüyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü de bu tarihlerden biri. Öğrencilerin merakla sorduğu "3 Aralık okullar tatil mi?" sorusunun cevabı, resmi takvim ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) duyuruları ışığında netleşti. Peki, 3 Aralık okullar tatil mi, 3 Aralık ne günü?
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle resmi tatil araştırmaları yapılmaya başladı. Sömestr tatiline kısa bir zaman kalmasına rağmen, öğrenciler o tarihe kadar her hangi bir resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 3 Aralık okullar tatil mi, 3 Aralık ne günü?
3 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?3 Aralık, Türkiye Cumhuriyeti resmi tatil takviminde yer alan resmi bir tatil günü değil.Bu nedenle, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü okullar eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecek.3 ARALIK NE GÜNÜ?Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın oluşturulması açısından önemli bir gündür. Bu bir kutlama günü değil, farkındalık ve duyarlılık yaratma günüdür.
