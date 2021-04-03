2021 Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsoru 'LIQUI MOLY' oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonunun düzenlediği Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 2021 sezonundaki isim sponsorluğunu "LIQUI MOLY" motosiklet yağları firması yapacak.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde birçok genç sporcunun yarış kariyerlerine başladıkları Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası 5 ayaktan oluşacak." denildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "LIQUI MOLY, yarış ve motosiklet sektöründe çok önemli global bir marka. Dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan Formula 1 ve MotoGP ile iş birliği içerisindeler. LIQUI MOLY ile isim sponsorluğu birlikteliğimiz 2020 yılında başlayacaktı. Ne yazık ki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarışlara start verilemedi. Bu sezon kısmetse haziran ayından itibaren "Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası" ismiyle yanımızda yer alacaklar. Bize olan güven ve desteklerinden dolayı LIQUI MOLY ailesine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



LIQUI MOLY Bölge Müdürü Bülent Gülen de "Türkiye Motosiklet Federasyonunun yaptığı başarılı organizasyonları yakından takip ediyoruz. Marka olarak bu başarıya destek vermek istedik. MotoGP ve Formula1 sponsorluklarının yanına şimdi de Türkiye Motokros Şampiyonası'nı ekledik. Bu sponsorluk bize Türkiye'de LIQUI MOLY motosiklet yağlarının performansını sergilemek için ideal bir ortam sağlayacak. İnanıyorum ki sporcuların performansları LIQUI MOLY ürünlerimizle daha da artacak. Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'na hem ismimizle hem de performansımızla katkı verecek olmaktan dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.







