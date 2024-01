15 tatilde ödev verilmesi yasak mı? 2024 MEB ödev kararı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, yarın karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girecek. Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, yarın karnelerini alacak ve 16 günlük sömestir tatiline başlayacak.



Bakanlık, yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmeyeceğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatiline ilişkin yazı gönderildi.



İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ



Okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesinin, öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca işbirliği içerisinde çalışmalarına bağlı olduğu vurgulanan yazıda, okul dışı zamanlardaki eğitim öğretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesinin ve bu faaliyetlerin okul içi öğrenmelerle bütünlük içinde olmasının, öncelikle velilerin öğrencilere desteğiyle mümkün olduğu ifade edildi.



Yazıda, bu bağlamda kazanımların ders dışı eğitim öğretim faaliyetlerinden ev ödevleri veya sosyal etkinlikler yoluyla öğrencilere kazandırılmasının önemi vurgulanarak, yarıyıl tatiline ilişkin şunlar kaydedildi:



- Ev ödevlerinin öğrencilerin akademik başarılarına, düşünme becerilerine, kişilik gelişimlerine ve derse etkin katılımlarına olanak sağladığı bilinmekle birlikte yarıyıl tatilinde öğrencilere test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencilerin, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi, ailece yapılacak etkinliklerle kaliteli zaman geçirmeleri, yetenek ve ilgisine yönelik faaliyetlere dahil olmaları, kitap okuma, film izleme, tiyatroya gitme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetler yapmaları yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirerek yeni döneme yenilenmiş bir şekilde başlamalarını sağlayacaktır.



Bakanlığın yazısında, karnelerin, çocukların gelişimini takip etmenin yanında hangi alanlarda güçlü veya desteğe ihtiyacının olduğunu anlamak için kullanabilecek bir araç olarak görülmesi gerektiği de hatırlatıldı.



MASAL DİNLEYİP OYUN OYNAYACAKLAR



Öte yandan MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın illere gönderdiği yazı doğrultusunda, yarıyıl tatilinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik pek çok etkinliğin gün gün yer aldığı "Ailemle Oynuyorum, Okuyorum Yarıyıl Tatil Kitabım" hazırlandı.



Tatil kitabında, çocukların dil öğrenimi başta olmak üzere düşünme becerileri ve yeteneklerinin gelişiminde oyun yoluyla öğrenmelerine vurgu yapıldı ve her güne bir oyun önerisi hazırlandı.



Bu kapsamda kitapta, öğrencilerin aileleriyle keyifli vakit geçirebilmeleri için yarıyıl tatili sürecinde her gün için ayrı planlanan "oyun", "hikaye", "masal", "şiir", "atasözü", "bilmece", "bulmaca", "tekerleme" ve "fıkra" gibi başlıklarda farklı etkinliklere yer verildi.



Etkileşimli dijital kitapta, seslendirilmiş masallar ile masal şarkılarını da dinlemeye olanak sağlandı. Her tatil günü için ayrı ayrı önerilen etkinlikler, çocuğun gelişimine katkıda bulunacak şekilde tasarlandı.



Kitapta, ailelere yönelik, "Tatil sürecinde ailelerin çocuklarıyla geçirecekleri zaman dilimi, onların iç dünyalarını daha iyi tanımanızı, onları keşfetmenizi ve onlarla daha etkili iletişim kurabilmenizi sağlayacaktır. Böylece çocuklarımıza ayıracağınız kaliteli zaman, onların okula daha iyi hazırlanmalarına ve öğrenme motivasyonlarını güçlendirmelerine yardımcı olacaktır." değerlendirmesi yapıldı.



OKUL ÖNCESİNE AYRI TAKVİM



Okul öncesi öğrencilerin velilerine yönelik de "Yarıyıl Tatili Etkinlik Takvimi" hazırlandı.



Takvimde, ailelerin 16 günlük tatil süresince çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilmeleri için günlük etkinlik önerileri sunuldu.



Çocukların düşünmesini teşvik edecek bir soruyla başladığı takvimde, her gün için bir kitap önerisine, doğada yapılacak faaliyetlere ve devamında çocuğun okulda edindiği becerilerin pekiştirilmesi için ailece yapılacak bir etkinlik veya oyun önerisine yer verildi.



Her etkinlik, çocuğun gelişimine katkıda bulunacak şekilde tasarlandı.



LİSELİLERE TATİL REHBERİ



MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce de yarıyıl tatilini çocukların hem bireysel hem de eğitimsel gelişimleri için verimli bir döneme dönüştürmek amacıyla "Lise Öğrencilerinin Velilerine Yönelik Yarıyıl Tatili Rehberi" hazırlandı.



Rehber kitapta, okul başarısını arttırma ve motivasyondan, aile içi ilişkileri geliştirecek stratejilere, teknoloji kullanımından, kaliteli vakit geçirmek için yapılabilecek aktivitelere yer verildi.



"Yarıyıl tatilinde aile toplantısı", "kaliteli zaman geçirmenin mutluluğu", "teknolojinin bilinçli kullanımı", "okul başarısını ve motivasyonunu artırmada ailenin rolü", "yarıyıl tatilinde özel etkinlikler" ve "üniversiteye hazırlık sürecinde aile" başlıkları ile yarıyıl tatilinde yapabilecek etkinlik önerilerinden oluşan rehber kitapta, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı ve destekleyici bir ilişki kurmalarına yardımcı olacak bilgiler sunuldu.



Rehber kitapta ayrıca özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanarak, onlara en uygun eğitim deneyiminin sunulmasına yardımcı olacak öneriler de yer aldı. Söz konusu kaynaklar, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde erişime açıldı.



EĞİTİM TAKVİMİ



Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi başlayacak, 2 Şubat Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

