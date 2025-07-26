-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Benfica - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Benfica - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle: Nereden İzlenir?
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2025 17:41 -
Güncelleme Tarihi:
26 Temmuz 2025 17:41
Benfica - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Benfica - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle: Nereden İzlenir?
Benfica - Fenerbahçe S Sport Plus canlı izle | Benfica - Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Benfica - Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Benfica - Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları...
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp gerçekleştiriyor. Sarı-lacivertli ekip, buradaki son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1, ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0, üçüncü hazırlık maçında ise Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, 4'te 4 yapmak için sahaya çıkacak. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Benfica-Fenerbahçe hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...Benfica - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle, Tıkla
Benfica - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz Mi?
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Portekiz kampını ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile yapacağı maç ile tamamlayacak. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.Benfica - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Benfica - Fenerbahçe maçı 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleye Luz Stadı ev sahipliği yapacak.Fenerbahçe Son Durum
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz kampını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup ederek iyi bir performans sergiledi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, zorlu mücadelede forma giyemeyecek. İsmail Yüksek ise Mourinho'nun vereceği karar doğrultusunda kadroda yer alabilecek. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Lizbon'da konaklayacak ve sonraki gün İstanbul'a hareket edecek.Benfica - Fenerbahçe Maçı Kamp Kadrosu ve Muhtemel İlk 11'ler
Fenerbahçe'nin Kamp Kadrosu: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.Benfica'nın muhtemel ilk 11'i henüz belli olmadı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.