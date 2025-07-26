S Sport Plus Canlı Maç İzle: Benfica - Fenerbahçe Canlı İzle

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Portekiz kampını ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile yapacağı maç ile tamamlayacak. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.Benfica - Fenerbahçe maçı 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleye Luz Stadı ev sahipliği yapacak.Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz kampını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup ederek iyi bir performans sergiledi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, zorlu mücadelede forma giyemeyecek. İsmail Yüksek ise Mourinho'nun vereceği karar doğrultusunda kadroda yer alabilecek. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Lizbon'da konaklayacak ve sonraki gün İstanbul'a hareket edecek.Fenerbahçe'nin Kamp Kadrosu: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.Benfica'nın muhtemel ilk 11'i henüz belli olmadı.