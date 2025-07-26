Haber Tarihi: 26 Temmuz 2025 13:09 -
Güncelleme Tarihi:
26 Temmuz 2025 13:09
KYK yurt başvuruları ne zaman? 2025-2026 KYK yurt başvuru tarihleri
2025-2026 KYK yurt başvuruları, her yıl olduğu gibi üniversiteye yeni başlayacak ya da mevcut eğitimine devam edecek öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Öğrenciler, hem barınma hem de yaşam maliyetlerini hafifletmek amacıyla KYK yurtlarına başvurularını yaparak, devlet tarafından sağlanan barınma imkanından yararlanmayı hedefliyor. Peki, 2025-2026 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Genellikle her yıl yaz aylarında başlayan KYK yurt başvuruları, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde de merak konusu oldu. YKS sonuçlarının açıklanması ve tercih sürecinin kısa bir zaman içinde başlayacak olması nedeniyle gözler KYK yurt başvuru tarihlerine çevrildi. Kesin tarihlerin KYK tarafından duyurulmasıyla birlikte öğrenciler, başvuru sürecine dahil olabilecek. Peki, 2025-2026 KYK yurt başvuruları ne zaman başlar?2025-2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2025-2026 yılı yurt başvuruları için tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. Başvurular her sene YKS tercih dönemi ardından gerçekleşen yerleştirme işlemi sonrasında başlıyor.
2025 YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılmıştı. KYK yurt başvuruları da 20 Ağustos Salı günü başlamış ve 24 Ağustos günü son bulmuştu. 2024 KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinde açıklandı.
KYK 2024-2025 dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8 Ekim'de başlamış ve 13 Ekim'de bitmişti.KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.