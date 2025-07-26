Safer ayı başlangıcı 2025: Safer ayı ne zaman başlıyor?

İslam takviminde önemli bir yere sahip olan Safer ayının başlangıç tarihi, milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Muharrem ayının bitişiyle birlikte başlayan Safer ayı birçok kişiye göre uğursuzluk ayı olarak adlandırılıyor. Peki, 2025 yılında Safer ayı ne zaman başlıyor?

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, Hicri yılın ikinci ayı olan Safer, bu yıl 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü başlayacak. Safar ayı 29 gün sürecek ve bu dönemin sonunda, yani 24 Ağustos 2025 Cumartesi gecesi Rebiülevvel ayına geçilecek.



Safer ayı, herhangi bir farz ibadet ya da özel bir kutlama barındırmasa da, bazı tarihî olayların bu ay içinde meydana gelmiş olması nedeniyle Müslümanlar arasında dikkatle takip edilir. Bazı kaynaklarda bu ayda hastalıkların, savaşların ya da musibetlerin arttığına dair inanışlar bulunsa da, bu tür görüşler İslam'da hurafe olarak kabul edilir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu tür batıl inançları reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" hadisiyle bu inançları çürütmüştür. Dolayısıyla Safer ayı da tıpkı diğer aylar gibi ibadet, dua ve tövbe ile geçirilebilecek bereketli bir zaman dilimidir.

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.