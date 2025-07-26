Galatasaray - RC Strasbourg Maçı Kadrosu ve Muhtemel İlk 11'ler

Teknik Direktör Okan Buruk, yeni transferleri takıma entegre etme ve mevcut kadrodan en verimli kombinasyonu bulma hedefinde. Özellikle Bayern Münih'ten transfer edilen Leroy Sane'nin bu maçta sahada yer alıp almayacağı ve hangi pozisyonda görev alacağı en çok merak edilen konular arasında. Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampı sonrası hazırlıklarını İstanbul'da sürdürürken, geride kalan üç hazırlık maçını da kazanarak sezona moralli bir başlangıç yapacağının sinyallerini verdi. Bu durum, Galatasaray'ın Strasbourg karşısındaki performans beklentisini artırıyor.

RC Strasbourg cephesinde ise, Galatasaray gibi güçlü bir rakip karşısında sahaya sürülecek kadro ve taktiksel diziliş henüz netleşmedi. Genellikle hazırlık maçlarında teknik direktörler, farklı oyuncuları deneme ve takımın derinliğini görme fırsatı buldukları için geniş bir rotasyon uygulayabilirler.





Galatasaray - RC Strasbourg Maçı Canlı İzle, Tıkla Maçın başlama düdüğüne kısa bir süre kala, her iki takımın da resmi kadroları ve muhtemel ilk 11'leri açıklanacak.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.