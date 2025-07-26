Meral Kaplan kimdir, neden gözaltına alındı?

Sevda Çiçeği dizisiyle tanınan oyuncu Meral Kaplan, İstanbul'da 23 milyon TL'lik bir arazi dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınarak magazin gündeminde yer aldı. Suçlamaları reddeden Kaplan'ın sosyal medya açıklaması gündem oldu.



MERAL KAPLAN KİMDİR?

1984 doğumlu oyuncu Meral Kaplan, oyuncu ve eski mankendir. Özellikle 2006 yılında yayınlanan Sevda Çiçeği dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği bölümünü bitiren Kaplan, ardından diksiyon ve spikerlik diploması aldı.



Kutsal Damacana, Adab-ı Muaşeret gibi filmler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde rol alan Kaplan, magazin programlarındaki sunuculuğuyla da biliniyor.



Oynadığı diziler:



2023 Kaçak Avcılar



2022 Annis Ölüm Gecesi



2015 Yola Geldik



2012 Ateşteki Kağıtlar



Laz Vampir : Tirakula



2009 Çılgın Kanal - Sezon 1 Pelin



2006 Sevda Çiçeği - Sezon 1 Nazan



MERAL KAPLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Meral Kaplan, İstanbul Arnavutköy'de bir arazi satışı vaadiyle 23 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yapılan operasyonda gözaltına alındı.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, S.Ö., D.Ö., A.Ş., N.T., M.D. ve Kaplan'ı içeren 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada, paranın bir kısmının Kaplan'ın banka hesabına aktarıldığı tespit edildi ve operasyonlarda iki ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., D.Ö. ve A.Ş. tutulurken, Kaplan, N.T. ve M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaplan'ın ters kelepçeli görüntüleri medyada geniş yankı buldu.

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