Haber Tarihi: 26 Temmuz 2025 12:31 - Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 12:31

Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu

Eşref Rüya 2. sezon tarihi için geri sayım başladı. Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya 2. sezonuyla yine diziseverleri ekran başına kilitleyecek. Dizinin sezon finalinde Eşref, Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşti. Peki, Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Eşref Rüya yeni sezon yayın tarihi.

Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu
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Yayınlandığı günden itibaren izleyicilere heyecan dolu dakikalar yaşatan Eşref Rüya dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu. Diziseverlerin merakla beklediği yeni sezonda Eşref'in Rüya'ya kavuşup kavuşmayacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin 2. sezonu 17 Eylül'de izleyicileriyle buluşacak.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya'dan gelen haberle sarsılır. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şimdiye kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bırakır.

Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek için her yolu dener ve önüne çıkan herkesi ezmeye kararlıdır. Çiğdem'le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref'i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükler.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaşır. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu sezon finalinde, Eşref Rüya'sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşecektir.
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