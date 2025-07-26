Haber Tarihi: 26 Temmuz 2025 15:53 -
Güncelleme Tarihi:
26 Temmuz 2025 15:53
YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Temmuz'da uygulanacak olan YÖKDİL öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınav hakkında bilgileri araştırıyor. Adaylar sınavın kaç dakika olacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 YÖKDİL/1 ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika olacak, kaç soru sorulacak?
2025 YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Yabancı dil sınav puanı almak ve yabancı dil bilgilerini test etmek isteyen adayların katılım sağlayacağı bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı 27 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınav öncesinde YÖKDİL sınav saati ve süresi merak ediliyor. Peki, 2025 YÖKDİL/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru sorulacak?
2025 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL sınav tarihi ve saati belli oldu.
Buna göre; 2025 YÖKDİL/2 sınavı 27 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
2025-YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13.15'te sona erecek.
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