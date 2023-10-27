15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan'la karşılaşacak

15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans Ligi C Grubu ikinci maçında 28 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan'la karşılaşacak.



Başkent Sofya'da Ulusal Stadyum'da oynanacak karşılaşma TSİ 15.00'te başlayacak.



Gruptaki ilk maçında Türkiye, Moldova'ya 33-14 yenilmişti. Türkiye, grubunda üçüncü maçını ise Sırbistan'la 28 Nisan 2024'te sahasında yapacak.



Organizasyonda grup birincisi olan takımlar, play-off formatında yarı final ve final maçları oynayacak. Formata göre şampiyon olan takım, bir üst lig olan Avrupa Trophy'ye yükselecek.



Ligde son sırada yer alan takım ise bir alt seviye olan gelişim ligine düşecek.



