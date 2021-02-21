10 kişi kalan Tuzlaspor, Boluspor'a boyun eğdi

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Tuzlaspor, Beypiliç Boluspor'u konuk etti.



Karşılaşmanın 26. dakikasında Muhammed Gönülaçar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Tuzlaspor, ligde son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.



İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta konuk ekibin golünü 59. dakikada Aykut Demir kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor 37 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı. 22 puana ulaşan Boluspor ise 14. sıraya yerleşti.



Gelecek hafta Tuzlaspor, Ankaraspor'a konuk olacak. Boluspor ise evinde Balıkesirspor'u ağırlayacak.



