13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Türkiye–Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçını İskoç hakem Nicolas Walsh yönetecek.

calendar 13 Kasım 2025 15:07
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
A Milli Futbol Takımı'nın 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu beşinci maçında İskoç hakem Nicolas Walsh düdük çalacak.
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonundan Nicolas Walsh yönetecek.
 
Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak.
 
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
