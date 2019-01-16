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Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda 17 Ocak Perşmbe gününün hakemleri belli oldu.

Kaynak: DHA
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
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16 Ocak 2019 11:03
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmalarında 17 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların hakmeleri belli oldu.

Kupa maçında 17 Ocak Perşembe günü görevli hakemler şöyle:
18:30 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA
20:30 Ümraniyespor - Fenerbahçe: ARDA KARDEŞLER

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