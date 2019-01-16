Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmalarında 17 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların hakmeleri belli oldu.
Kupa maçında 17 Ocak Perşembe günü görevli hakemler şöyle:
18:30 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA
20:30 Ümraniyespor - Fenerbahçe: ARDA KARDEŞLER
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Kupa maçında 17 Ocak Perşembe günü görevli hakemler şöyle:
18:30 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA
20:30 Ümraniyespor - Fenerbahçe: ARDA KARDEŞLER
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın