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Zion iyileşiyor, yakında antrenmanlara başlıyor!

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın rehabilitasyon sürecinde iyileşme görüldüğü ve yakında basketbol aktivitelerine geçiş yapacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın rehabilitasyon sürecinde iyileşme görüldüğü ve yakında basketbol aktivitelerine geçiş yapacağı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Williamson'ın cerrahi olarak onarılan sağ ayağındaki kemikte iyileşme görüldüğünü ve kademeli olarak, tam ağırlıklı egzersiz ve basketbol aktivitelerine geçiş yapacağını açıkladı.

Halen süresiz olarak kadro dışı olan Williamson, geçtiğimiz yaz dönemindeki sağ ayağındaki kırık kemik sebebiyle ameliyat geçirmişti.

Zion, bu yaz Pelicans ile sözleşmesini uzatmaya hak kazanacak.


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